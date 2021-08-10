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Активно обсуждают "Большой разговор" с Александром Лукашенко украинские эксперты
"Большой разговор" вызвал широкий резонанс. Реакции на заявления Александра Лукашенко публикуются и в зарубежных СМИ. Американские, азиатские и европейские журналисты обсуждают вчерашнее событие. Активно обсуждают "Большой разговор" с Александром Лукашенко и украинские эксперты, они склоняются к мнению, что администрация президента Зеленского действует вопреки здравому смыслу, ведь и история, и экономика, и география диктуют нашим странам быть добрыми партнерами. Вот что в частности отметил политический эксперт Владимир Кацман в эфире телеканала "Перший Незалежний".
Давайте прямо скажем: люди увидели настоящего Президента. Люди увидели того человека, который владеет ситуацией, которому не надо прятаться за видео, за иносказательными вещами, за СНБО, за кем-то еще. Вот Президент вышел, разложил все по полочкам. Да, можно критиковать его за некоторые взгляды, а можно и вслушаться. Говорил прямо, открыто. Не по бумажке, не по сценарию, не по подготовленным каким-то вещам. Не пытался раскалывать свой народ. Вот это, на мой взгляд, качество настоящего Президента.
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