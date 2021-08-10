Активно обсуждают "Большой разговор" с Александром Лукашенко украинские эксперты

Давайте прямо скажем: люди увидели настоящего Президента. Люди увидели того человека, который владеет ситуацией, которому не надо прятаться за видео, за иносказательными вещами, за СНБО, за кем-то еще. Вот Президент вышел, разложил все по полочкам. Да, можно критиковать его за некоторые взгляды, а можно и вслушаться. Говорил прямо, открыто. Не по бумажке, не по сценарию, не по подготовленным каким-то вещам. Не пытался раскалывать свой народ. Вот это, на мой взгляд, качество настоящего Президента.



Владимир Кацман, политический эксперт (Украина)