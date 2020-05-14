От закупки масок, бесконтактных термометров и антисептиков до помощи одиноким пожилым, организации сбора средств и их грамотного распределения. Активное участие в борьбе с пандемией принимает Белорусский Красный Крест. В следующем году он отметит вековой юбилей. Какие функции сегодня выполняет организация и какие задачи перед собой ставят волонтеры и сестры милосердия, знает Ксения Лебедева.





Красный Крест в борьбе с пандемией

Председатели все на месте - 18 районов работает. Получаем 10 тыс. костюмов защитных, поэтому поделимся. Соглашения заключены со 141 волонтером. 20 комплектов защитных накидок - халатов, 15 респираторов для Шарковщинской ЦРБ, Дубровицкой ЦРБ.

С такой переклички начинается день Белорусского Общества Красного Креста. Во время пандемии доставляют продукты питания, предметы первой необходимости, лекарственные средства, приобретенные на пожертвования неравнодушных.

Софья Ерох, сестра Белорусского Общества Красного Креста:

"И в субботу приходишь, потому что просят, потому что надо. Я уже привыкла, сработалась".

Софья Ивановна, несмотря на то что сама уже почти 20 лет пенсионерка, медсестра со стажем и не может остановиться помогать. Сегодня в Беларуси 830 000 одиноких людей. Наиболее уязвимые те, кто утратил семейные связи: их более 100 000. В службе полторы сотни сестер милосердия - все специалисты с медобразованием. Свое призвание нашла в помощи нуждающимся и Татьяна Сезанова. После 16 лет вне медицины вернулась в профессию осознанно.

Татьяна Сезанова, сестра Белорусского Общества Красного Креста:

"Это был вопрос смысла жизни. Желание отдавать, помогать. Ты живешь, чтобы оставить след на земле".

Месяц назад количество подопечных увеличилось: на дому остаются контакты первого-второго уровня и лица с легкими признаками COVID-инфекции - у них тоже есть запрос на помощь.

Помощь медикам

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

"Запросы идут на помощь нашим медицинским работникам в обеспечении продуктами питания. Соединяем лиц, которые могут: ресторанный бизнес, столовые или просто физлица, которые хотят быть полезны. В средствах защиты, идет много запросов по обеспечению водой бутилированной, опять-таки тара должна быть индивидуальная".

Белорусскому Обществу Красного Креста - 100 лет

Итальянская деревушка Сольферино в 1859 году вошла в историю не только как поле боя австро-итало-французских войск, но и как поле, где взошло зерно Красного Креста.

Случайным свидетелем битвы оказался швейцарский бизнесмен и писатель Анри Дюнан. Его потрясли картины кровопролития и человеческих страданий. Немедля в местной церкви он открывает госпиталь, чтобы хоть как-то помочь нуждающимся. Гуманитарная миссия приобрела международный масштаб - в следующем году Белорусскому Красному Кресту исполнится 100 лет.

От помощи пожилым до предотвращения чрезвычайных ситуаций

В зависимости от страны разнятся и задачи. В Беларуси поддерживают одиноких, реагируют на чрезвычайные ситуации - работают с МЧС, восстанавливают семейные связи, если оборвались из-за вооруженных конфликтов, иммиграции или природно-техногенных катастроф.

Идаэль Герреро Менгана, специалист по восстановлению семейных связей и розыску Белорусского Общества Красного Креста:

"Сейчас участились запросы, когда внуки погибших от имени своих родителей обращаются к нам, чтобы выяснить, что случилось с их родными, так как им об этом часто рассказывали, но кто-то не решался обращаться, кто-то не знал куда. Сейчас потомки берут дело в свои руки и пытаются довести до конца".

Работает инфолиния Красного Креста

Виталий Тарашкевич, начальник отдела по реагированию на ЧС и розыску Белорусского Общества Красного Креста:

"Здесь у нас размещена инфолиния Красного Креста. Номера 201, если с мобильного звонить, и 122 -со стационарного. Линия была организована для людей, которые ищут психосоциальную поддержку, для информирования и получения каких-то услуг.

Половина тех, кто звонит, хотят просто поговорить. Так как в изоляции находится старшее поколение, для них очень важен живой язык и умение слушать.