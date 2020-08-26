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Активность блока НАТО вблизи наших границ. Мнение военного аналитика Игоря Чибисова

Военная активность блока НАТО вблизи наших границ не может не настораживать. Факты говорят сами за себя. Воинский контингент альянса и США, размещенный на территории сопредельных с Беларусью стран, за последние шесть лет увеличен в 13 раз. Количество образцов вооружения и техники выросло в пять раз. В прошлом году впервые на границе Беларуси появилась американская бронетехника. Готовясь к учениям "Защитник Европы", США рассчитывали перебросить в Европу 20 тысяч военных и задействовать 13 тысяч единиц техники. Всего же в маневрах должны были принять участие 37 тысяч солдат из разных стран. Ситуация некритична, говорят военные эксперты, но мира в регионе не добавит точно. Военный аналитик Игорь Чибисов озвучил свое мнение.

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