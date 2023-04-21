Активность клещей с приходом тепла фиксируют санитарные службы

С приходом тепла санитарные службы фиксируют активность клещей. Так, в Минске к медикам обратились более 20 человек. Эти опасные паукообразные просыпаются при стабильной температуре выше 5 градусов.

Осторожными следует быть при посещении городских парков, скверов, также быть внимательными на приусадебных участках.

Факт Специалисты предупреждают: клещи - возбудители серьезных заболеваний - боррелиоза и энцефалита.