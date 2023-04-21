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Активность клещей с приходом тепла фиксируют санитарные службы
С приходом тепла санитарные службы фиксируют активность клещей. Так, в Минске к медикам обратились более 20 человек. Эти опасные паукообразные просыпаются при стабильной температуре выше 5 градусов.
Осторожными следует быть при посещении городских парков, скверов, также быть внимательными на приусадебных участках.
Факт
Специалисты предупреждают: клещи - возбудители серьезных заболеваний - боррелиоза и энцефалита.
С приходом дачного сезона число пострадавших может увеличиться. Под контролем специалистов лесопарковые зоны, парки, детские лагеря и санатории, а также пляжи. Однако следует соблюдать меры профилактики – выбирать удобную закрытую одежду и использовать специальные средства защиты.
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