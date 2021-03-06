Активность на рынке недвижимости постепенно возрастает. Снижение цен на вторичное жилье

Наблюдается незначительное снижение цен на вторичное жилье. Заметнее всего это в Минске, Могилеве, Витебске и Гродно. Нынешний покупательский спрос ориентирован на минимизацию стоимости покупки квартиры. В первую очередь в столице раскупаются малометражки, в том числе - "евродвушки" и "евротрешки".

