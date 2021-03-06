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Активность на рынке недвижимости постепенно возрастает. Снижение цен на вторичное жилье

Наблюдается незначительное снижение цен на вторичное жилье. Заметнее всего это в Минске, Могилеве, Витебске и Гродно. Нынешний покупательский спрос ориентирован на минимизацию стоимости покупки квартиры. В первую очередь в столице раскупаются малометражки, в том числе - "евродвушки" и "евротрешки".

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости Минска сократился

Эксперты подчеркивают: при сохранении текущей экономической ситуации в дальнейшем цена квадратного метра будет постепенно снижаться.

Напомним, что в 2020 году рынок жилья вел себя лихорадочно: максимальное количество совершенных сделок в первом полугодии и резкое падение во втором.

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