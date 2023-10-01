Активные, креативные, не стареющие душой. Выход на пенсию - начало новой жизни

Евгения Петрученя, участница вокального коллектива "Рябинушка":

Песни на завтрак, песни на обед, песни на ужин! Наш центр - наш второй дом. Нам здесь стареть не дадут. Всевозможные кружки, занятия - гимнастические и художественные мы активно посещаем!

В Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения местным пенсионерам действительно скучать не приходится.



"На пенсии жизнь только начинается!" - говорит Таисия Альбиновна, которую и за пенсионерку-то не примешь. Женщина - волонтер центра. Мало того что мотивирует своих единомышленников, еще и сама сильнее и выносливее некоторых молодых будет.



Залогом долголетия и бодрости активный образ жизни считает и Вячеслав Гапанович. Мужчина всю жизнь посвятил спорту. На пенсии тренировки не забросил - дважды в неделю плаванье, тренажеры и скандинавская ходьба.



Валентина Станиславовна тоже учитель, только не физкультуры, а истории. Вышла на пенсию, но любимое дело не оставила. Стала проводить экскурсии. Как-никак Несвиж знает от и до, в город приехала еще в 1979-м.



А Елена и Степан Масюкевич подарили счастливое будущее двум детям, пятерым внукам и такому же количеству правнуков. В январе в семейном кругу отпразднуют изумрудную свадьбу. Почти 55 лет Елена Михайловна и Степан Антонович живут душа в душу. Говорят,и бриллиантовая свадьба не за горами. Ее-то и отпразднуют с размахом. Благо рядом близкие и родные сердцу люди. Да и государство о супругах позаботится - без внимания не оставит!