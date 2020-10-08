Активными темпами идет уборка сахарной свеклы

Многие хозяйства Минской области ставят рекорды - собирают 700 центнеров с гектара. Рекордные цифры и в Слуцком районе - во многом благодаря строгому выполнению технологий - обработки полей и своевременного внесения удобрений. Погода в этом сезоне также способствовала хорошему росту сладких корнеплодов.