ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Активный отдых с колоритом предлагают детские лагеря Минской области

Найти занятие по душе может каждый - предусмотрены самые разные форматы отдыха. Только в центральном регионе работают порядка тысячи лагерей. "Путевку в лето" здесь получили более 60 тысяч школьников.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все