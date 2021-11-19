Актом бесчеловечности называют парламентарии происходящие на белорусско-польской границе события

Дикостью и актом бесчеловечности называют наши парламентарии происходящие на белорусско-польской границе события. Соседи нарушают существующие международные нормы. Их действиям необходимо дать правовую оценку: как самому факту применения химических веществ против гражданских, так и тому, что эти люди находились на территории нашей страны.