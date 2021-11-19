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Актом бесчеловечности называют парламентарии происходящие на белорусско-польской границе события

Дикостью и актом бесчеловечности называют наши парламентарии происходящие на белорусско-польской границе события. Соседи нарушают существующие международные нормы. Их действиям необходимо дать правовую оценку: как самому факту применения химических веществ против гражданских, так и тому, что эти люди находились на территории нашей страны.

Более эффективно отвечать на новые вызовы и угрозы (в том числе и миграционные кризисы) можно, развивая парламентское измерение ОДКБ, сближая законодательство входящих в организацию стран, формируя единое пространство безопасности. Сегодня на совместном заседании белорусских парламентариев и постоянных комиссий Парламентской ассамблеи ОДКБ рассмотрели модельные законы об информационной безопасности и о миротворцах.

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