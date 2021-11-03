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Актриса Валентина Зубкова рассказала, почему не покинула Купаловский театр после событий августа 2020-го
Она отдала шесть десятков лет сцене и теперь по праву считается музой Купаловского театра. Народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой сегодня исполнилось 83. Ее отец стал героем войны- собой закрыл амбразуру. Мама вместе с двумя детьми покинула блокадный Ленинград. После войны с отметкой Шталага нельзя было поступить учиться ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, поэтому Зубкова приехала в Минск. За плечами артистки - сотни ролей, включая эпизоды в кино. Она по-прежнему остается любимицей нескольких поколений театралов. Внутренние достоинство и стать - почерк, по которому мы узнаем Зинаиду Зубкову.
В свой день рождения артистка стала героиней программы "Скажинемолчи". Как элегантный возраст может быть поводом для радости, почему муза не покинула Купаловский театр после событий августа 2020-го и кто в ответе за псевдоколлективное решение уйти?
Еще больше интересных героев - на канале программы "Скажинемолчи" в YouTube . За проектом можно следить и в социальных сетях, а также присоединиться к сообществу в Telegram.
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