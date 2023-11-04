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Актриса Зинаида Зубкова свой юбилей встречала на сцене родного Купаловского

Ее голосом разговаривали герои множества популярных радиопостановок. Народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой исполнилось 85.

Свой юбилей актриса встречала на сцене Купаловского, который стал ей настоящим домом. Свой творческий путь звезда театра начала еще в 60-х. За свою театральную жизнь актриса сыграла десятки ролей, в том числе в кино.

Юбилею народной артистки Беларуси посвятили спектакль "Вечер", главную роль в котором она исполняет в 17-й раз. Поздравить Зинаиду Зубкову и выразить свои глубокие чувства пришли коллеги и близкие актрисы.

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