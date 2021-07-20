Актрисе Людмиле Чурсиной - 80

Юбилей сегодня у одной из самых красивых актрис советского кино. Людмиле Чурсиной - 80. Ее дебютом стала роль Зои в картине "Когда деревья были большими". А самым счастливым кинематографическим годом можно считать 1968-й, когда актриса снялась в роли Виринеи в одноименном фильме, Анфисы в "Угрюм-реке" и Марфы в "Журавушке". Последняя работа принесла Людмиле Чурсиной мировую славу: ее удостоили премии кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а на Каннском назвали одной из самых модных и элегантных. Среди последних работ - роли в сериалах "Маргоша", "Интерны", "Закрытая школа", "Чужая кровь".



С юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил: в нашей стране Людмилу Чурсину знают и ценят как замечательную актрису, блестяще вписавшую запоминающиеся строки в летопись современного театрального и киноискусства.