Акцент на безопасность - новые правила для иностранцев вводятся в Беларуси

Беларусь продолжает совершенствовать миграционное законодательство, делая акцент на безопасность, справедливые правила и прозрачность. Новые изменения уточняют порядок пребывания иностранцев, торговли и транзитного переезда.

Ряд нюансов касается экономической деятельности. Но, как говорят в МВД, все для создания понятных единых правил для всех, кто находится в стране. Соответствующие правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси согласовало правительство, постановление подписал премьер. И уже основные положения прокомментировали в Департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси.

Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

"В соответствии с постановлением Совета министров, принятым 1 июня текущего года, внесены изменения в правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. В частности, иностранцы обязаны теперь проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, в том числе при получении разрешения на временное проживание. Исходя из того, что срок осуществления административной процедуры по выдаче разрешения на временное проживание установлен в течение 15 дней, соответствующую обязанность по прохождению дакторегистрации иностранец обязан выполнить в этот же срок. Если иностранец не пройдет обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, подразделением по гражданству и миграции будет принято решение об отказе в выдаче разрешений на временное проживание в нашей стране".

"Также данному виду государственной регистрации подлежат и те иностранцы, которые претендуют на получение разрешения на постоянное проживание, - добавил он. - В соответствии с правилами о транзитном проезде через Республику Беларусь уполномоченными должностными лицами госорганов могут быть приняты решения об обязательной государственной дактилоскопической регистрации иных категорий иностранцев, въезжающих на территорию нашей страны".

"Иностранец, обратившийся в наше подразделение для получения разрешения на временное проживание, получает направление для прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации. После ее прохождения в соответствующем государственном органе он предоставляет справку о прохождении данной регистрации. И с учетом этого документа ему предоставляется разрешение на временное проживание при отсутствии иных препятствий для получения данного разрешения", - пояснил Иван Новиков.