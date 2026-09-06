Акцент на безопасность: в белорусских школах начали изучать искусственный интеллект

Важная новость этого сентября - введение изучения искусственного интеллекта в школах. Белорусские школьники начали изучать, как общаться с нейросетями на уроках информатики.

Пока некоторые сомневаются, не заменят ли эти технологии учителей, виртуальные помощники уже помогают ученикам с домашними заданиями и составляют индивидуальные планы обучения.

Как инновации меняют привычные уроки? И готовы ли сами школьники к цифровой революции?

Один ученик видит искусственный интеллект в виде компьютера с открытой вкладкой, где можно в любое время пообщаться с ним и задать любые вопросы.

Девочка представляет его в виде робота, который сидит в компьютере, и с ним можно разговаривать.

"Он очень похож на главного героя книги "Двухсотлетний человек". У него есть кожа, и он пытается повторять повадки человека", - поделилась мнением школьница.

"Я думаю, что это робот, который выглядит как десятиэтажное здание", - сказал мальчик.

Каждый ребенок воспринимает искусственный интеллект по-своему, учитывая свой возраст, интересы и предыдущий опыт взаимодействия с технологиями. Но какую роль цифровой помощник играет в жизни детей?

Школьники рассказали, для чего используют ИИ.

"Я учусь в музыкальном классе, и мне нравится с помощью ИИ создавать музыкальные произведения", - рассказал школьник.

"Создание каких-то макетов для того же дизайна ногтей", - сказала девочка.

"Починить или что-нибудь сшить", - поделилась практическим опытом школьница.

"Я отправляю фотографию своей еды, и он считает калории, белки, жиры и углеводы", - поделился лайфхаком другой школьник.

Школьники вместе с нейросетями пишут сочинения, готовят презентации или изучают темы, просто играя.

В сельской школе Дзержинского района небольшой кабинет физики превратился в настоящую "лабораторию творческой мысли". Вместе с учителем физики Анной Александровной ребята изучают не только магнитные поля и движение молекул, но и основы энергосбережения, а также хронологию Великой Отечественной войны - и все это в увлекательной игровой форме.

Искусственный интеллект становится их соавтором: он помогает структурировать информацию и продумывать дизайн. Однако у ребят все еще есть сомнения, можно ли полностью доверять фактам, полученным от ИИ.

"Пожалуй, самое важное, что я хочу донести до детей, - это необходимость всегда все проверять и не верить всему, что говорит искусственный интеллект. В своей работе я активно использую его: создаю тесты и рабочие листы с яркими иллюстрациями. Детям это нравится. Ребята начинают изучать физику только в седьмом классе", - рассказала учитель физики и информатики Негорельской СШ № 1 Анна Титова.

Директор Негорельской СШ № 1 Елена Белоножко поделилась тем, как она понимает, что задачку решил ИИ. "Я знаю способ решения задачи через интеграл. Когда ребенок приносит такой способ решения, я понимаю: раз в школе мы не проходили интегралы и матрицы, то, соответственно, это работа искусственного интеллекта, а не ребенка".

Сегодня растет поколение, которое не представляет себе жизни без интернета. Нейросети стали неотъемлемой частью их реальности. Если раньше на уроках информатики дети часами составляли презентации и учились быстро печатать текст, то теперь они могут создать картинку, музыку или сценарий в пару кликов. А в школах уже официально изучают, как лучше сформулировать запрос, чтобы искусственный интеллект его понял.

В этом году на уроках информатики в белорусских школах особое внимание будет уделяться развитию критического мышления у детей. Школьники будут учиться проверять достоверность информации, которую им предоставляют нейросети. Ведь иногда эти системы могут выдавать факты, даты, цитаты и законы, которые лишь кажутся верными.

Также будет уделено особое внимание вопросам безопасности. Школьники узнают, что не стоит делиться с цифровыми помощниками паролями, адресами и контактными данными. Эти данные могут сохраняться на серверах компании-разработчика и использоваться для обучения будущих моделей или случайно стать доступными для других людей.

Эти и другие важные темы будут изучаться на уроках информатики в 6-9-х классах.

Светлана Пузиновская, учитель информатики СШ № 4 г. Дзержинска:

"В 6-7-х классах искусственный интеллект изучается в основном как инструмент для создания изображений, которые можно добавлять в презентации. В 8-м классе это уже отдельная тема, которая позволяет освоить искусство грамотного формулирования запросов и команд для создания видеоизображений и озвучивания презентаций. В 9-м классе мы переходим на новый уровень. Здесь уже речь пойдет об авторском праве и достоверности найденной информации".

В Академии образования педагоги обучаются работе с современными технологиями. Здесь предлагаются различные виды повышения квалификации: от двухчасовых семинаров до недельных курсов. Обучение осуществляется на бюджетной основе. За первое полугодие 2026 года обучение прошли около 200 слушателей.

Инесса Брезгунова, завкафедрой Академии образования:

"Мы предлагаем различные программы для учителей, руководителей учебно-методических объединений, заместителей директоров школ и директоров. В рамках обучения мы рассматриваем разнообразные сервисы: для работы с текстом, с изображениями, с видео и даже для создания звука".

Татьяна Кудина, директор СШ № 4 г. Дзержинска:

"Интернет помогает проанализировать работу учреждения образования за год, а также спланировать работу, сгенерировать при помощи SWOT-анализа идеи и направления на учебный год".

Задача педагога или родителей - не соревноваться с учениками в знании предмета. Их цель более масштабна - помочь детям научиться мыслить и строить здоровые отношения с современными технологиями.

"Если вы ограничиваете время, проводимое ребенком с гаджетами, то у него появляется свободное время. В таком случае необходимо предложить альтернативу. Это может быть совместное творчество, настольные игры, чтение - все то, что интересно вашему ребенку. Особенно важно, чтобы вы сами подавали пример. Если вы сами проводите много времени с гаджетами, то ребенок может воспринять это как норму", - посоветовала психолог Татьяна Давидовская.

В новом учебном году учебные программы в Казахстане и России также были дополнены курсами по искусственному интеллекту. В Китае же был разработан пятилетний план по внедрению ИИ на всех уровнях образования.

А в Техасе существует частная школа, где учителей полностью заменили нейросети. Школьники изучают академические предметы с помощью ИИ-репетиторов, а вместо обычных педагогов в школе работают "гиды". Они следят за дисциплиной, мотивацией и общим процессом обучения. Стоимость обучения в этой школе составляет от 40 до 75 тыс. долларов в год.

Крупнейший белорусский сервис по поиску работы провел исследование, в котором приняли участие более 2 тыс. человек. Результаты показали, что более половины респондентов ежедневно взаимодействуют с нейросетями.

На рынке труда цифровая грамотность уже стала одним из базовых требований к соискателям. С начала 2026 года количество вакансий, в которых упоминается "промпт" или похожие слова, выросло более чем на 40%.

Аналитический центр определил пять специальностей, где навыки работы с нейросетями требуются чаще всего.

Юлия Шпак, руководитель отдела маркетинга сервиса по поиску работы и подбору персонала:

"На первом месте программисты и разработчики. На втором месте маркетологи и менеджеры по маркетингу. Далее идут дизайнеры и креаторы. Затем SMM-менеджеры и контент-менеджеры и копирайтеры. И замыкают пятерку лидеров менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами".

Каждый из нас ежедневно создает картину будущего - с использованием технологий или без них. Известная шахматная мудрость: даже в эпоху алгоритмов побеждает тот, кто просчитывает свои ходы на шаг вперед.