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Акцент на комфорт и качество: Беллегпром обновил ассортимент одежды для школьников на 60 %
Из тканей натуральные хлопок и шерсть, а также вискоза. С моделями и ценой можно ознакомиться на сайте концерна.
Всего на торговых объектах представлено более 4 сотен моделей делового стиля для девочек и мальчиков, обуви - более 100 вариантов.
Магазины проводят такие акции, как "День скидок", "Вечер выгодных покупок", "Щедрая пятница".
Всего же накануне учебного года в нашей стране будут работать более 400 школьных базаров. Запланированы и ярмарки выходного дня.
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