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Акцент на научно-техническом прогрессе - как драйвере экономического развития
Научный прогресс - как драйвер экономического развития. 16 стран Международной ассоциации академии наук и Постоянный комитет Союзного государства подписали документ о сотрудничестве. Совместно страны - участницы соглашения будут решать актуальные проблемы человечества и искать пути их решения. Это нанотехнологии, химия, биология, медицина, в том числе - совместное преодоление последствий COVID-19.
Напомним, ассоциация объединяет высшие научные учреждения 21-й страны. Уже создано 54 международных научных совета, в которые входят более 500 ведущих исследователей.
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