Акцент на научно-техническом прогрессе - как драйвере экономического развития

Научный прогресс - как драйвер экономического развития. 16 стран Международной ассоциации академии наук и Постоянный комитет Союзного государства подписали документ о сотрудничестве. Совместно страны - участницы соглашения будут решать актуальные проблемы человечества и искать пути их решения. Это нанотехнологии, химия, биология, медицина, в том числе - совместное преодоление последствий COVID-19.