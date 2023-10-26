Акценты Недели предпринимательства: международный форум в Могилеве собрал бизнесменов, экономистов, руководителей белорусских и российских компаний

Помочь организовать свой бизнес, разъяснить новшества в законодательстве, обсудить проблемы и перспективы призвана Неделя предпринимательства в Беларуси. Во всех регионах проходят диалоговые площадки, дни открытых дверей на предприятиях. "От импортозамещения к технологической независимости" - главный лейтмотив международного кооперационного форума, который сегодня собрал в Могилеве бизнесменов, руководителей отечественных и российских компаний. Подробности у Андрея Ястребова.

Новые рынки сбыта и инновационное развитие, несмотря на санкции. Такая стратегия Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов принесла дивиденды. В этом году увеличили поставки в Россию на 20 %. Техника фактически с конвейера уходит покупателю.

Обеспечить растущие потребности рынка удалось благодаря в том числе запуску новых линий, например, производства валов. Теперь за этим следит электроника. Как результат - экспорт с начала года вырос да 100 млн. рублей.

Я бы не сказал, что санкции на нас как-то повлияли. На сегодня активно и серьезно достаточно модернизируемся и техперевооружаемся. Сегодня в проработке 4 инвестпроекта. Достаточно крупные, с бюджетом более 10 млн долларов. И все эти проекты будут реализованы в 2024-25 годах. Владимир Кисель, директор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов

А эта продукция завода не сходит с прилавков не только Беларуси, но и Китая, Арабских Эмиратов. Когда Запад стал давить санкциями, замечают специалисты Бобруйского предприятия, здесь стали больше давить... растительного масла. Вложились в комплексную модернизацию, в итоге в 3 с половиной раза увеличили объемы производства. Соответственно экспорт.

В прошлом месяце мы переработали 3450 тонн рапса. И отрафинировали-дезодорировали 1700 тонн масла. Достаточно сказать, что наша линия, которая построена, ее производительность максимальная 70 тонн масла в сутки. Мы практически чуть ли не на полную мощность выходим. Отправляем во все концы света. Валерий Семенов, директор Бобруйского завода растительных масел

По-прежнему для белорусских предприятий стратегическим партнером остается Россия. На ее долю только в Могилевской области приходится 75 % внешнеторгового оборота. А это свыше 70 млрд рублей с начала года. На экспорт идет практически вся номенклатура продукции.

Кстати, Могилевская область сотрудничает уже с 27-ю российскими регионами. Наиболее активно - с Брянским и Смоленским, Санкт-Петербургом и Новосибирской областью. Приморским и даже Хабаровским краем.

Расширить географию призваны новые кооперационные контакты. Интерес со стороны российских партнеров огромен. Это показал и сегодняшний форум в Могилеве. 14 регионов России, свыше сотни представителей бизнеса. И вот уже по итогам первого дня работы в географии экспортных поставок вагоностроительного завода - Удмуртия.

Новый рынок - новая республика РФ. Мы никогда ранее не поставляли туда свою продукцию. 35 первых вагонов будут поставлены в Ижевск. Это только начало. Александр Башаримов, директор Могилевского вагоностроительного завода

Есть еще планы по цементу. Соответственно завтра мы собираемся посетить завод в Кричеве. Посмотреть, как происходит производство. В дальнейшем (мы уже приобретаем, но объемы пока небольшие) мы хотим выйти на более большие объемы по поставкам цемента из Беларуси. Рамиль Гайнуллин, директор вагонной грузовой компании, депутат Государственного совета Удмуртской Республики (Россия)

Такой формат изучения технологического потенциала, возможностей предприятий для Беларуси премьера. Но позволяет, по мнению участников, решать многие вопросы напрямую, без посредников.

Основная задача - посмотреть, что мы можем предложить нашим белорусским партнерам. И что белорусские предприятия могут предложить нам в первую очередь по программам импортозамещения. Это основная цель. И расширить рынки сбыта и взаимодействия нашей продукции. Возможно, что-то посмотреть полезное для наших предприятий. Есть представители химической промышленности нашего региона. Они приехали с конкретными сюда целями, задачами. Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси

Площадка первого в истории форума, по задумке организаторов, должна стать центром генерации межрегиональных связей, проектов и инициатив. Все три дня расписаны буквально поминутно.

Компании познакомятся друг с другом. Посмотрят уровень своих компетенций, возможности и смогут предложить друг другу набор услуг, товаров, которые заместят ушедшие товары с рынка Беларуси и России. Владимир Наумович, замминистра экономики Беларуси

Таких проектов немало. И вот уже вместо импортных отечественными двигателями, кстати, от ученых "Великого камня", оснащаются могилевские карьерные самосвалы.

Очень большая у нас перспектива - это шахтная тема. Т.е. самоходные шахтные машины, работающие под землей, дизельные. Также в разработке у нас электрическая машина на аккумуляторных батареях. Ушли от импортных гидравлических систем, нашли партнеров в РФ. Александр Монич, директор Могилевского автомобильного завода

Мы должны производить тот продукт, который независим от внешних стран. Т.е. мы должны делать это у себя и продавать как на внутреннем рынке, потому что есть востребованность, так и выходить совместно на внешние рынки. Вот Гомсельмаш представляет сегодня здесь продукцию, есть Россельмаш. А когда-то они были конкурентами, а сегодня работают вместе. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома

"Сделано в Беларуси" или "в России" - этот лейбл, замечают участники форума, пора сменить на более перспективный: "Сделано в Союзном государстве".

Можно сказать, что наш лифт - это на 99 % лифт Союзного государства России и Беларуси. Потому что труд и комплектация - белорусские, металл - российский. Сергей Чертков, гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш"

Беларусь - это ключевой наш партнер. Наши предприятия готовы поставлять комплектующие на Могилевлифтмаш, другие предприятия. Об этом была предварительная договоренность еще в июле. В Курске хорошо развит электротехнический кластер. Мы готовы это поставлять. Михаил Аксенов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области России