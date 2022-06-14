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Акции по безвозмездной сдаче крови во Всемирный день донора прошли по всей стране

К важному делу присоединились студенты, преподаватели, представители госорганов и организаций, медики сдали кровь в центральном офисе Красного Креста. В прошлом году решили помочь более 100 тысяч человек, из них более 68 тысяч - награждены знаком отличия "Почетный донор Беларуси".

Было заготовлено около 250 тысяч литров различных компонентов крови. И вся эта служба крови на сегодняшний день в Республике Беларусь, наверное, одна из лучших в мире. Соответствующая всем мировым стандартам с уникальными направлениями, которых нет в других странах, она существует, и мы оказываем помощь только благодаря нашим людям, нашим донорам. И надо сказать, что вот этот рост числа доноров в последнее время, действительно, наверное, проявление того гражданского общества, которое сложилось у нас.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий
Призывая всех белорусов принять участие в этой акции, мы говорим не просто слова призыва, а действительно, мы спасаем человеческие жизни. А когда ты делаешь это бескорыстно, в этой крови есть компоненты добра любви и позитива.
Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты Беларуси

Присоединился к акции и помощник Президента. Валерий Бельский отметил: "Донорство - это возможность почувствовать себя сопричастным к большому делу".


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Полезное дело, как его называют - тихий подвиг. Наверное, это потребность каждого из нас - помогать другим. И сегодня как раз тот день, когда это можно сделать сообща, коллективно. И наша группа уже традиционно приезжает вот в этот прекрасный центр, который был недавно совсем построен, и делится кровью. Это тот способ, который дает возможность почувствовать себя сопричастными к большому делу.
Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси

Сейчас в Беларуси разрабатывается новый закон о донорстве крови и ее компонентов. Одно из главных нововведений - возраст потенциальных доноров увеличат до 65 лет.

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