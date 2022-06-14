Акции по безвозмездной сдаче крови во Всемирный день донора прошли по всей стране

Было заготовлено около 250 тысяч литров различных компонентов крови. И вся эта служба крови на сегодняшний день в Республике Беларусь, наверное, одна из лучших в мире. Соответствующая всем мировым стандартам с уникальными направлениями, которых нет в других странах, она существует, и мы оказываем помощь только благодаря нашим людям, нашим донорам. И надо сказать, что вот этот рост числа доноров в последнее время, действительно, наверное, проявление того гражданского общества, которое сложилось у нас.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий