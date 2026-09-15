Акция "Беларусь адзіная" доехала до Жлобина

О сохранении единства нашей страны и исторической памяти говорили сегодня участники республиканской акции "Беларусь адзіная". Молодые патриоты встретились с учащимися Жлобинского государственного колледжа сферы обслуживания. Во время открытого диалога погрузились в историю праздника Дня народного единства. Для сверстников подготовили командный квиз, музыкальные ребусы и съемку видеопривета из Жлобина всем участникам акции.

Анна Трухан, зампредседателя Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

"Нам интересно пообщаться со сверстниками, услышать их мнение поделиться своими мыслями, убедиться, что мы вместе смотрим в одном направлении, вместе строим страну своего будущего и объединены одной общей целью".

Молодежный проект побывал во всех регионах страны, а завершится 17 сентября масштабным форумом в Минске.