Акция "Беларусь адзiная" стартует 3 сентября - молодежные лидеры посетят 25 городов

История рождается здесь и сейчас: в наших разговорах, в наших решениях, в том, каким мы видим завтра.

С 3 по 16 сентября молодежные лидеры проедут по стране. Без сценария. Без заученных речей. Только живой, прямой разговор о том, что действительно важно, - о настоящем и о будущем, которое мы создаем вместе.

Молодежные лидеры посетят 25 городов: Лида, Новогрудок, Червень, Смиловичи, Ганцевичи, Ляховичи, Бобруйск, Поставы, Видзы, Речица, Слуцк, Любань, Слоним, Жировичи, Несвиж, Ивацевичи, Кобрин, Орша, Климовичи, Кричев, Береза, Белоозерск, Жлобин, Солигорск, Минск.

Каждый город - не точка на карте. Это люди. Их вопросы. Их надежды. Их голос.

Единство начинается не с лозунга. Оно начинается там, где нас слышат. Где мы слышим друг друга.

Беларусь едина. Потому что мы вместе.