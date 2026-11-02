Акция "Единство поколений: маршрут памяти" стартовала в Беларуси

Посетить знаковые исторические и культурные места нашей страны - цель акции "Единство поколений: маршрут памяти", которая стартовала в Беларуси. 49 финалистов конкурса "Я патриот своей страны" возложили цветы к монументу Победы. Всего на конкурс поступило более 12 тыс. заявок. Автопоезд проедет по всем регионам Беларуси, где школьники примут участие в памятных мероприятиях и познакомятся с достижениями современной Беларуси.

Елена Волошина, участница акции "Единство поколений: маршрут памяти":

"Эта поездка - для каждого. Большая честь и отличная возможность ближе познакомиться с местами боевой славы, где воевали наши прадеды. И, конечно же, очень приятно, что я попала в состав ребят, которые отправятся в это путешествие. Больше всего я жду Могилев, Гродно и Брест, потому что Брест - это Брестская крепость. Это очень сильное место, так как там началась война".

Климентий Латыголец, участник акции "Единство поколений: маршрут памяти":

"Был интерес к этому конкурсу и проекту. Я хотел поехать на "Поезде памяти", но, к сожалению, не удалось. И вот открылась такая возможность поехать в патриотическую акцию "Единство поколений: маршрут памяти". Удалось познакомиться с ребятами. Мерч очень понравился. Отправимся во все города героической славы Беларуси, очень бы хотелось посетить Брестскую крепость".

Кирилл Дубик, участник акции "Единство поколений: маршрут памяти":

"Из городов, которые у нас по плану, я был проездом. Хочется узнать каждый город поближе: у каждого города своя история, каждый интересен по-своему".

За пять дней участникам предстоит преодолеть более 5 тыс. километров. 2 ноября в программе посещение знаковых мест столицы. 3 ноября ждет Могилев.