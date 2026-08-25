Акция ГАИ "Внимание - дети!" проходит в Беларуси с 25 августа по 5 сентября

Инспекторы проконтролируют соблюдение скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов, а также обратят внимание на перевозку детей в автомобилях

ГАИ усиливает работу на дорогах Беларуси. 25 августа в стране стартовала акция "Внимание - дети!". Ее главная задача предупредить аварии с участием несовершеннолетних и напомнить взрослым об ответственности за безопасность ребят.

До начала учебного года остается неделя. Совсем скоро юных участников движения на дорогах станет больше, а значит, водителям важно быть особенно внимательными.

Первое, что нужно запомнить: до 5 сентября в светлое время суток автомобиль должен двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Такая мера нужна прежде всего для того, чтобы сделать транспорт заметнее для детей и других участников дорожного движения.

В ближайшие дни сотрудники ГАИ будут работать вблизи школ, детских садов, пешеходных переходов и во дворах. Инспекторы проконтролируют соблюдение скоростного режима и правил проезда переходов, а также обратят внимание на перевозку детей в автомобилях.

Особое внимание уделят детям, которые пользуются велосипедами, самокатами и другими средствами персональной мобильности.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Работа также будет организована и с родителями: мы будем доводить информацию, которую необходимо рассказывать деткам, отправляя их в школу по маршруту "Дом - школа - дом", которую необходимо освежать, отпуская их гулять на улицу. Одно из основных направлений, которое будем также контролировать, - это обеспечение видимости детей, использование световозвращающих элементов, ведь осенний период предполагает сокращение светового дня. К работе также будут привлекаться и наши добровольцы - ребята из БРСМ, которые будут совместно с инспекторами нести службу на пешеходных переходах, профилактируя нарушения как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей".

С начала 2026 года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, еще 245 получили травмы, поэтому сейчас самое время еще раз напомнить: на дороге чужих детей не бывает. Безопасность каждого ребенка зависит от всех - как водителей, так и родителей.