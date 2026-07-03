Акция "Споем гимн вместе" - кульминация празднования Дня Независимости

В республиканской акции "Споем гимн вместе" в каждом регионе голоса белорусов сольются в единый национальный хор и споют гимн вместе. Красивая традиция, которая подчеркивает единство народа, прозвучит в 22:55.

Эпицентром станет стела "Минск - город-герой", где сейчас звучит "симфония созидания".

Как распевается Минск перед акцией - подробности в видео.

Дарья Горожанко, солистка Большого театра Беларуси:

"Когда ты ощущаешь огромное единение и общность людей, которые присутствуют здесь и сейчас, это бесконечно важно, чтобы люди соединялись в этой большой энергии".

Владимир Громов, народный артист Беларуси, солист Большого театра Беларуси:

"В литературе была такая замечательная фраза, что ничто так не объединяет людей, как совместный труд и совместное пение. И когда все единым порывом поют один гимн, это просто, наверное, такой всеобъемлющий, всеобъединяющий какой-то жест".

Амалия Сухан, обладатель Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2025":

"Для меня в гимне самые значимые первые строчки: "Мы, белорусы, мирные люди".