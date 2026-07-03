Акция "Споем гимн вместе" в День Независимости объединит всю Беларусь

3 июля "Симфония созидания" прозвучит у стелы "Минск - город-герой". Путь становления Беларуси, ее культурный код - через рокот моторов БЕЛАЗа, гул турбин, звон колоколов и шум Беловежской пущи. Кульминационный аккорд уже традиционно, наш символ суверенитета - "Споем гимн вместе".

Елизавета Цуприк, представитель Беларуси на XXIV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2026":

"Когда я исполняю этот гимн, я чувствую себя просто в каком-то эпицентре самых-самых сильных эмоций и любви по отношению к нашей Родине. Ведь это не просто песня, это именно способ объединить всех людей нашей страны воедино. Ведь мы все люди разные, но это именно то, что нас всех соединяет. Это наш код ДНК".

Елена Кузнецова, представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026":

"В нынешних обстоятельствах, так как я являюсь представителем Республики Беларусь на конкурсе, то это "Слаўся зямлі наша светлае імя", потому что хочется прославлять, действительно быть гордостью своей страны".

Прямую трансляцию акции "Споем гимн вместе! " смотрите на "Первом информационном" и "Беларусь 1" в 22:55. А завершится праздник салютом ровно в 23:00.