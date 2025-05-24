Акция "Внимание - дети!" пройдет в Беларуси с 25 мая по 5 июня

В Беларуси с 25 мая по 5 июня пройдет специальное комплексное мероприятие МВД "Внимание - дети!". Это связано с окончанием учебного года и началом летних каникул, пишет БЕЛТА, ссылаясь на МВД.

Профилактическая акция привлекает внимание к проблеме безопасности детей на дороге, повышает уровень ответственности родителей и водителей.

"В дни проведения мероприятия движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, - подчеркнули в МВД. - Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков. Особое внимание будет сосредоточено на проведении разъяснительной работы со взрослыми".

В среднем 60 % несовершеннолетних получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях с мая по сентябрь, большая их часть - летом, когда дети остаются без присмотра взрослых. Правоохранители также подчеркнули, что в связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства.