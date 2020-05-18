Акция "Автобус". ГАИ следит за перевозкой пассажиров

В Минске - акция под названием "Автобус". Инспекторы ГАИ будут выявлять правонарушения, связанные с перевозкой пассажиров, проверят техническое состояние общественного транспорта, наличие соответствующих документов у водителей. Особое внимание и исправности необходимого оборудования для безопасности пассажиров в салоне.



При помощи видеорегистраторов и фотофиксаторов ГАИ будет контролировать превышение скорости, проезд на красный и использование за рулем мобильного телефона. Маршрутки проверят также на излишнее количество пассажиров в салоне.



