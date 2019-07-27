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Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" проходит на территории мемориала "Курган Дружбы"
Более полутысячи молодых людей из Беларуси, России и Латвии присоединятся к акции "Беларусь помнит. Помним каждого". Она проходит в эти минуты на территории мемориала "Курган Дружбы". Ребята возложили цветы к монументам и после отправились на экскурсию в местный музей боевой славы. В эти дни на лесной поляне неподалеку от Кургана проходит международный лагерь "Бе-La-Русь". Традиции встречаться у молодежного костра - двадцать восемь лет. В этом году эстафету принимает наша страна. В программе - творческие конкурсы, интеллектуальные, кулинарные и спортивные турниры.
Девиз этой смены "Раскрой свою суперсилу!". Лагерь, хоть и называется молодежным, но объединяет людей всех поколений. Среди участников и те, кто не пропустил ни одной смены международного лагеря.
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