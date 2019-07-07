Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" прошла ко Дню Независимости

В череде массовых мероприятий, гуляний и концертов, посвященных Дню Независимости, особое место занимает акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Ее инициаторами стали ребята из детского оздоровительного центра "Зубренок". В предпраздничные дни марафон подхватили неравнодушные белорусы из разных, даже самых отдаленных населенных пунктов. Среди них - политики, спортсмены, журналисты.



По всей стране зажигали свечи, несли цветы к монументам и вспоминали тех, кто не вернулся с фронта, но все равно подарил стране свободу и независимость. 3 июля - знаковая дата для каждого белоруса. Нет ни одной семьи, через чью судьбу не прошла бы война. И спустя 75 лет мы ценим ту возможность, которую подарило поколение победителей, жить в мирной Беларуси. О традиции, которая будет жить всегда, Александр Лучонок.

К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединилась вся страна

Инициатива юных белорусов стала народной. К акции присоединилась вся страна ради одной большой цели. Вспомнить имена тех, кто отдал жизнь за наше будущее. Цветы от сердца, от души в знак признательности.







Символический жест и к стенам Брестской цитадели. Именно здесь пограничники первыми приняли удар фашистов 22 июня 1941 года. Для Владислава Василевского это не просто дата. Исторический факт, который еще в детстве определил будущую профессию - защищать границы страны, как и его прадед.



Передавая эстафету от спортивного форума патриотическому. К марафону памяти присоединились и те, кто тоже знает цену победы, но, сразу оговорюсь, только в соревновательных баталиях. Олимпийские чемпионы - Максим Мирный, Дарья Домрачева, Владислав Гончаров - список внушительный - вспоминали воинов-освободителей целыми командами.



Акция, которую по зову сердца начало молодое поколение, подхватило и старшее. Вместе с семьей почтила память героев войны глава Администрации Президента Наталья Кочанова. В знак смелости и силы духа советских солдат у мемориала Победы легли красные розы.



В 40-ых именно здесь было создано самое большое соединение партизан. Полоцко-Лепельская зона охватывала более 1200 населенных пунктов.



На этой территории работали школы, больницы, типографии. Немцы несколько раз пытались ликвидировать рубеж. Но бойцы четко выполняли свои задачи. И только огромный перевес сил противника заставил идти на прорыв в апреле 1944. Когда кольцо блокады сжалось, здешние партизаны вывели из под обстрела больше 15 тысяч человек.



Историю отряда имени Владимира Лобанка Лариса Волгина знает не только из кинофильмов и книг - фамилия ее отца на обелиске. Из культурной столицы России к этому скромному мемориалу женщина приезжает регулярно. Это семейная традиция.



Из-за неудачных попыток разбить партизанское подполье фашистские орудия были заряжены в направлении мирных жителей. Хатынь - одна из почти 200 деревень, которые были сожжены гитлеровцами дотла. Дороги марафона привели в мемориальный комплекс представителей телеканалов. Белорусская деревня хоть и давно стерта с географических карт, но не из памяти.

По всей стране легли живые цветы не только к большим обелискам, но и к малым.

Так, в агрогородке Короватичи местные собрались у памятника "Скорбящей матери". В войну каратели почти дотла сожгли и эту деревню - в сороковые здесь были сплошные руины. Тогда еще пятилетняя девочка Мила Назарова проводила отца на фронт и больше его не видела. В рядах красноармейцев он отстаивал независимость это маленького, но родного поселка.



И чтобы помнить героев каждой семьи, Национальный архив Беларуси запустил новый проект. База данных о партизанах и подпольщиках в открытом доступе. Здесь уже объединены имена 35 тысяч человек.