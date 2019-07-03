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Акция "Беларусь помнит" прошла у мемориального комплекса Скорбящей матери

По всей стране продолжается акция "Беларусь помнит". Сегодня к ней присоединились жители агрогородка Вертелишки. К мемориальному комплексу Скорбящей матери пришли сельчане, школьники и воспитанники детского сада.

Во время войны здесь проходили ожесточенные бои. В 46-м местные жители перезахоронили останки советских солдат в братской могиле в самом центре населенного пункта.

А в 80-х общими усилиями возвели мемориальный комплекс. Здесь покоятся 190 бойцов. Имена 85 до сих пор остаются неизвестными.
Мария Малмыго, председатель первичной профсоюзной организации Вертелишковской средней школы: "День, который самый главный у всех жителей Беларуси, - День Независимости. И не прийти жители Вертелишек не могли. Так как здесь памятник, мемориал Скорбящей матери. Женщина, которая потеряла своих сыновей".

В окрестностях Вертелишек установлены несколько памятников воинам-освободителям.

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