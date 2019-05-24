Акция "Беларусь помнит" расширяет свой формат

Расширяет свой формат общереспубликанская акция "Беларусь помнит". "Молодежный марафон - 75" стартует 11 июня. За полтора месяца участники марафона проедут по всем знаковым местам страны и соберут полотно с именами героев Великой Отечественной войны. Параллельно будет организовано передвижение мобильной экспозиции освобождения Беларуси. Популярность акция "Беларусь помнит" обрела и в Интернете. Пользователи выкладывают с одноименным хэштегом фотографии своих родственников-ветеранов. К интернет-челленджу присоединились известные белорусские артисты, актеры и спортсмены.