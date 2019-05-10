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Акция "Беларусь помнит" стартовала 9 мая и продлится вплоть до Дня Независимости

Акция "Беларусь помнит", которая официально стартовала 9 мая на Площади Победы, продлится вплоть до Дня Независимости и завершится масштабным празднованием 75-летия освобождения Беларуси.

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