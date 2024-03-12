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Акция Белорусского союза женщин "Быть мамой круто!" стартовала в вузах страны

Как своевременно запланировать беременность? С чем может столкнуться молодая мама и какой оптимальный возраст рождения ребенка? В учреждениях высшего образования страны стартовала акция Белорусского союза женщин "Быть мамой круто!". Срока у проекта нет. Все зависит от желания и запросов будущих мам. Важно, чтобы материнство было осознанным выбором.

Мероприятия в рамках акции будут проводиться первичными организациями БСЖ здравоохранения.

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