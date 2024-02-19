Акция Белорусского союза женщин "Мамины пироги" стартовала в Беларуси

В преддверии Дня защитников Отечества в Беларуси стартовала традиционная акция "Мамины пироги". Это возможность символично передать частичку теплоты дома и маминых рук тем, кто защищает нашу страну.

Сегодня Белорусский союз женщин поздравил военнослужащих в войсковой части 32-14. Пироги, испеченные своими руками, привезли женщины Белтелерадиокомпании и крупнейших РНПЦ страны. Поддержка тех, от кого зависит наше спокойное сегодня и наше завтра, особенно важна!