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Акция Белорусского союза женщин "Мамины пироги" стартовала в Беларуси
В преддверии Дня защитников Отечества в Беларуси стартовала традиционная акция "Мамины пироги". Это возможность символично передать частичку теплоты дома и маминых рук тем, кто защищает нашу страну.
Сегодня Белорусский союз женщин поздравил военнослужащих в войсковой части 32-14. Пироги, испеченные своими руками, привезли женщины Белтелерадиокомпании и крупнейших РНПЦ страны. Поддержка тех, от кого зависит наше спокойное сегодня и наше завтра, особенно важна!
Белорусский союз женщин вручит сладкие подарки военнослужащим во всех регионах нашей страны. Акции "Мамины пироги" уже третий год.
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