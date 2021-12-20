Акция "Безопасные каникулы" стартовала в Минской области

С целью недопущения ДТП с участием несовершеннолетних Госавтоинспекция Минской области с другими службами милиции общественной безопасности по 10 января проводит профилактическую акцию "Безопасные каникулы", сообщает БелТА.

"В период школьных каникул в большей степени дети предоставлены сами себе. Дорожно-транспортные происшествия с несовершеннолетними свидетельствуют о недисциплинированности и невнимательности самих детей, а также об отсутствии контроля за ними со стороны взрослых", - рассказали в ГАИ.

Перед началом школьных каникул сотрудники милиции проводят в учреждениях образования как среди детей, так и взрослых профилактические беседы, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и безопасное поведение в быту. Во время бесед разъясняются основные риски и угрозы безопасности детей на дороге, необходимость неукоснительного соблюдения правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах, правила безопасного поведения на дороге, в транспорте и во дворах. Особое внимание уделяется правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов, других электронных устройств.

Стражи дорог совместно с педагогами учреждений образования, дежурными по школе и юными инспекторами движения осуществляют контроль за ношением учащимися световозвращающих элементов, что является немаловажным элементом безопасности ребенка в темное время суток.

В рамках мероприятия во всех районах области будет проведена профилактическая акция "Ребенок - главный пассажир!", где под особым контролем ГАИ водители, перевозящие несовершеннолетних пассажиров.

За 11 месяцев с участием детей зарегистрировано 73 ДТП, в результате которых 1 ребенок погиб, 83 получили травмы.