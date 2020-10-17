Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси

В лесу тоже нужно наводить порядок. Республиканская акция "Чистый лес" в эти выходные проходит в стране. 20 лесничеств центрального региона вместе с волонтерами из различных организаций, а также школьниками отправились на зеленую уборку. В лесах, согласно плану, уберут почти 270 кубометров мусора, более тысячи кубических метров захламленности, отремонтируют 12 мест отдыха.Участие в акции приняло почти 7 тысяч человек. Из них более 2 тысяч волонтеров. Особое внимание уделяется зонам отдыха, лесным полосам вдоль дорог.

