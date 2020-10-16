Акция "Чистый лес" стартует в Беларуси

Впервые акция была проведена в 2010 году, и за это время ее участниками стали десятки тысяч жителей Беларуси. Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в лесхоз или любое лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Специалисты обеспечат участников всем необходимым инвентарем.