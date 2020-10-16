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Акция "Чистый лес" стартует в Беларуси
Акция пройдет во всех регионах республики уже завтра, 17 октября. Организаторы проекта - Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.
Впервые акция была проведена в 2010 году, и за это время ее участниками стали десятки тысяч жителей Беларуси. Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в лесхоз или любое лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Специалисты обеспечат участников всем необходимым инвентарем.
17 октября 2020 года в Минском лесхозе пройдет добровольная акция"Чистый лес". Организатор этой акции - Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в лесхоз и заявить о своем желании. Участники акции будут обеспечены необходимым инвентарем.
Давайте беречь окружающую среду! Следует не забывать о необходимости бережного отношения к лесу, наведению порядка в лесном фонде.
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