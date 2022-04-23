Сохранить планету и привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Мировая акция "День Земли" проходит в Беларуси по инициативе Глобального договора ООН и белорусского бизнеса. Мероприятия состоялись на базе Центрального ботанического сада в столице. Участники акции занимались благоустройством территории, убирали ветки и прошлогоднюю листву. Позаботились не только о флоре, но и о фауне сада. Для гостей орнитолог провел экскурсию, во время которой было развешено порядка пятидесяти синичников.



День Земли - еще один повод напомнить о необходимости заботиться об окружающем нас мире, и это дело как каждого отдельного жителя планеты, так и представителей бизнеса.