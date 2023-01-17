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Акция "Дорогой милосердия - помощь хосписам Беларуси" посетила Минский центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями
Помочь и словом, и делом. Минский центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями с рождественским визитом накануне посетили Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и министр здравоохранения. Сегодня здесь поправляют здоровье 180 ребят, в чьих диагнозах - когнитивные нарушения, проблемы с движением или речью. Для них доступны практически все виды нейрореабилитации. Но важна и психологическая поддержка, отмечают медики. Подарки для юных пациентов собирали в рамках проекта "Дорогой милосердия - помощь хосписам Беларуси", а самому учреждению вручили полезный девайс.
Используется в каждом кабинете эрготерапии - это обычные ступеньки с разной высотой. Потому что для этих детей обычные ступеньки - это порой непреодолимое препятствие. У нас есть разные вариации, но в таком варианте - одно. Я думаю, что первое, но не последнее. Это наш отечественный производитель. Мы с ними, я надеюсь, будем сотрудничать.
Важно не просто поздравить их с праздничными днями, сделать подарок. Важно найти какое-то слово, которое было бы для них близкое и несло бы свет надежды на преодоление болезни, воодушевляло их на это и подымало настроение, а в этом уже немалый залог успеха и врачей.
Также во время встречи с пациентами медцентра владыка Вениамин совершил молебен, чтобы победить болезни, и благословил присутствующих.
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