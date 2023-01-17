Акция "Дорогой милосердия - помощь хосписам Беларуси" посетила Минский центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями

Используется в каждом кабинете эрготерапии - это обычные ступеньки с разной высотой. Потому что для этих детей обычные ступеньки - это порой непреодолимое препятствие. У нас есть разные вариации, но в таком варианте - одно. Я думаю, что первое, но не последнее. Это наш отечественный производитель. Мы с ними, я надеюсь, будем сотрудничать.

Александр Яковлев, главврач Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями