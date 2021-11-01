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Акция ГАИ "Безопасные каникулы" стартовала в Минской области

У школьников начались каникулы, поэтому особое внимание ГАИ области уделяет юным участникам дорожного движения. Акция "Безопасные каникулы" стартовала в центральном регионе. Автоинспекторы дежурят на опасных участках, где чаще всего происходят наезды на пешеходов. На контроле нерегулируемые пешеходные переходы и парковки - особенно возле школ. С пешеходами проводят беседы, советуют родителям обозначать детей с помощью яркой одежды и фликеров. Дают отдельные рекомендации по использованию бустеров и удерживающих кресел.

С начала этого года на территории Минской области случилась почти 60 ДТП. Основные причины - переход проезжей части в неразрешенном месте, внезапный выход из-за припаркованного транспортного средства и нахождение в наушниках.

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