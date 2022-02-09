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Акция ГАИ "Пешеход" стартовала в Минске

Чтобы минимизировать число ДТП с участием пешеходов, на рейды выходят сотрудники Госавтоинспекции. До 11 февраля инспекторы будут патрулировать аварийно опасные участки дорог и контролировать соблюдение правил всеми участниками движения. Дорожный патруль также будет проводить информационную работу с минчанами. Жителям столицы напомнят о правилах проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил пересечения дорожного полотна предусмотрен штраф в размере до 96 рублей для пешеходов. Водителям следует учитывать, что за правонарушение штраф до 160 рублей.

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