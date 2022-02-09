Акция ГАИ "Пешеход" стартовала в Минске

Чтобы минимизировать число ДТП с участием пешеходов, на рейды выходят сотрудники Госавтоинспекции. До 11 февраля инспекторы будут патрулировать аварийно опасные участки дорог и контролировать соблюдение правил всеми участниками движения. Дорожный патруль также будет проводить информационную работу с минчанами. Жителям столицы напомнят о правилах проезда пешеходных переходов.