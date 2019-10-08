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Акция ГАИ. В садах знакомят детей с правилами дорожного движения
Как избежать аварий и безопасно вести себя на дороге. В Минске продолжается акция ГАИ "Сохрани свою жизнь". Направлена она на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и использование светоотражающих элементов. Инспекторы ГАИ посещают рабочие коллективы и образовательные учреждения.
Профилактическая акция продолжится до 17 октября.
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