Акция ГАИ. В садах знакомят детей с правилами дорожного движения

Как избежать аварий и безопасно вести себя на дороге. В Минске продолжается акция ГАИ "Сохрани свою жизнь". Направлена она на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и использование светоотражающих элементов. Инспекторы ГАИ посещают рабочие коллективы и образовательные учреждения.



Профилактическая акция продолжится до 17 октября.