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Акция ГАИ. В садах знакомят детей с правилами дорожного движения

Как избежать аварий и безопасно вести себя на дороге. В Минске продолжается акция ГАИ "Сохрани свою жизнь". Направлена она на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и использование светоотражающих элементов. Инспекторы ГАИ посещают рабочие коллективы и образовательные учреждения.

Профилактическая акция продолжится до 17 октября.

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