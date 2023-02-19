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Акция "Голос Хатыни" проходит в гимназии-колледже искусств имени Ахремчика

Война глазами детей. Акция "Голос Хатыни" началась в гимназии-колледже искусств имени Ахремчика. Старт дало мероприятие, в рамках которого прошло мотивационное занятие.

75 - столько детей погибло в деревне, поэтому по итогу проекта именно 75 студентов совместно создадут картину, посвященную трагическим событиям военного времени. И уже 22 марта - на День памяти жертв Хатынской трагедии - ребята презентуют полотно. Возможно, оно украсит музей Мемориального комплекса.

Присоединиться к инициативе, изобразить трагические события деревни Хатынь и поучаствовать в тематической выставке. Небольшая иллюстрация может стать частью масштабного проекта, который будет экспонироваться в торговом центре "Столица" и на других площадках Минска.

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