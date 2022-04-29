Акция "Мы будем вечно помнить подвиг земляков" прошла в Дзержинске

Представителей ветеранской организации, педагогов и учащуюся молодежь Дзержинска объединил диалог поколений. Патриоты региона встретились на тематической акции "Мы будем вечно помнить подвиг земляков", которая прошла в Дзержинской районной центральной библиотеке. Инициатива приурочена к Году исторической памяти и приближающемуся Дню Великой Победы. В центре разговора история края в годы Великой Отечественной войны, славные имена земляков, защищавших Родину, и сегодняшняя работа по увековечиванию памяти воинов-освободителей.



Памяти героев войны посвящен и такой большой проект Дзержинской районной центральной библиотеки, как выпуск четырехтомника "Солдаты Победы". В издании - мемуары ветеранов войны и воспоминания о героях их детей и внуков.