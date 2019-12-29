3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Акция "Наши дети" исполнила мечты воспитанников детского дома семейного типа в Заслоновке
Благотворительная акция "Наши дети" продолжает исполнять мечты маленьких белорусов. Праздник сегодня пришел в детский дом семейного типа в деревне Заслоновка Оршанского района. Здесь воспитали семерых детей - многие из них уже сами стали родителями. Сейчас проживают еще восемь ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Старшие - Анастасия, Екатерина и Влада - стали хорошими помощницами и специально для гостей, своими руками испекли пироги. Виктор Лукашенко с семьей поздравил воспитанников этого детского дома с наступающим Новым годом и вручил подарки - как и заказывали дети - велосипеды, принтер, гаджеты и сладости. Все вместе водили хоровод вокруг елки и стали участниками семейного концерта.
По словам гостей, такие семьи заслуживают особых слов благодарности - ведь они дарят родительскую любовь детям, которые в ней особенно нуждаются.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов