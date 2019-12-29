Акция "Наши дети" исполнила мечты воспитанников детского дома семейного типа в Заслоновке

Благотворительная акция "Наши дети" продолжает исполнять мечты маленьких белорусов. Праздник сегодня пришел в детский дом семейного типа в деревне Заслоновка Оршанского района. Здесь воспитали семерых детей - многие из них уже сами стали родителями. Сейчас проживают еще восемь ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Старшие - Анастасия, Екатерина и Влада - стали хорошими помощницами и специально для гостей, своими руками испекли пироги. Виктор Лукашенко с семьей поздравил воспитанников этого детского дома с наступающим Новым годом и вручил подарки - как и заказывали дети - велосипеды, принтер, гаджеты и сладости. Все вместе водили хоровод вокруг елки и стали участниками семейного концерта.



По словам гостей, такие семьи заслуживают особых слов благодарности - ведь они дарят родительскую любовь детям, которые в ней особенно нуждаются.



