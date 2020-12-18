Акция "Наши дети" исполняет мечты

До Нового года уже меньше двух недель. Исполнять мечты продолжает республиканская благотворительная акция "Наши дети". С наступающими праздниками воспитанников Сенненской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, накануне поздравили представители Витебской областной организации "Белая Русь" и газового хозяйства северного региона. Для гостей воспитанники своими руками изготовили сувениры. В интернате есть швейные и столярные мастерские, где ребята параллельно со школьным аттестатом получают нужную профессию. В ответ гости презентовали комплект мебели и сертификат на приобретение звукового оборудования.