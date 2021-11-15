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Акция "Наши дети" начнется с 14 декабря
Поздравления от руководителей министерств и ведомств в канун Нового года получат даже новорожденные. Ежегодная акция "Наши дети" в нашей стране охватит всех нуждающихся в особом внимании детей без исключения. Марафон по всей стране начнется 14-го декабря и продлится до 14-го января. Сейчас оргкомитет формирует подробный график поздравлений от республиканских органов государственного управления и общественных объединений. Дети, которые находятся в условиях стационара в больницах, интернатных учреждениях и нуждаются в особой заботе и внимании, будут охвачены в первую очередь.
Центральные мероприятия акции пройдут в Минске: главная елка страны, благотворительные праздники во Дворце Республики и Дворце Независимости, бал для учащихся и студентов - победителей республиканских конкурсов и олимпиад. 4 с половиной тысячи детей пригласят в столицу. Торжества будут организованы в соответствии с рекомендациями Минздрава по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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