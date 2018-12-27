Акция "Наши дети" охватывает все новые города

Все больше маленьких белорусов погружаются в настоящую зимнюю сказку. Сказку добра, внимания, заботы. Для детей это время исполнения желаний и новогодних чудес, осуществить которые помогают тысячи неравнодушных белорусов. На карте добрых дел сегодня Логойск, Гомель, Могилев, другие населенные пункты. Вся география марафона добра - у Александры Кавелич.

Ребята, не задумываясь, составляют новогодний виш-лист. И хотя некоторые из них живут в этом доме совсем недавно, уверены: обязательно найдут долгожданный подарок под елкой и закружатся в праздничном хороводе с родителями. Марина Литвякова вместе с мужем окружают теплом и вниманием сразу 10-х малышей. Самой младшей - всего 3.

А сегодня вместе радушно принимают гостей. Осуществить желания, о которых малыши старательно писали в новогодних письмах, каждый год помогают неравнодушные люди. Среди них и первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин.

Большой карнавал, который не просто дарит новогоднее настроение - даже лечит - сегодня в Руденской школе-интернате. Тут учатся 120 ребят. У многих серьезные проблемы со здоровьем. Но, несмотря на все трудности, они не теряют веру в чудеса и сами создают рождественскую сказку.

А для детей и их родителей из Гродно не только сладкие угощения и игры, но и полезные подарки. Чтобы малыши всегда были в безопасности, в детских садах установили специальные тревожные кнопки. Под такой смарт-охраной прошел и этот утренник.

В марафоне добрых дел "Наши дети" традиционно участвует и Белтелерадиокомпания. Сегодня подарки от медиахолдинга принимали воспитанники Улуковской школы-интерната. Кроме вкусных сюрпризов, для каждого в этом доме появилась и нужная бытовая техника: новое холодильное оборудование, которого так не хватало в учреждении. В ответ маленькие артисты подготовили музыкальное спасибо.