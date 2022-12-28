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Акция "Наши дети" подарила новогоднее чудо ребятам в боровлянском детском саду № 3

Маршрут акции "Наши дети" пополняется новыми учреждениями. Новогоднее чудо подарили самым маленьким и особенным. В боровлянском детском саду № 3 более 260 человек. Среди них ребята из многодетных семей и дети-инвалиды.

От Республиканской конфедерации предпринимательства учреждению вручили денежный сертификат на совершенствование материальной базы, а ребята получили сладкие подарки и поделились своими заветными желаниями.

Куда еще заглянула акция "Наши дети"?


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