Акция "Наши дети" подарила новогоднее настроение воспитанникам дома семейного типа в Могилеве

Конечно, они ждут с нетерпением. И я благодарен Белорусскому детскому фонду, думаю все дети - за чудо. И когда поедут домой, у них будет приятное ощущение до конца нового года.

Дмитрий Алепко, родитель-воспитатель дома семейного типа