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Акция "Наши дети" подарила новогоднее настроение воспитанникам дома семейного типа в Могилеве

Заботу, внимание и тепло дарит и акция "Наши дети". Новогоднее настроение и подарки, в том числе сказочное представление от имени Белорусского детского фонда сегодня для воспитанников домов семейного типа и центров коррекционно-развивающего обучения. Это почти 500 ребятишек со всех уголков Могилевской области.

Конечно, они ждут с нетерпением. И я благодарен Белорусскому детскому фонду, думаю все дети - за чудо. И когда поедут домой, у них будет приятное ощущение до конца нового года.
Дмитрий Алепко, родитель-воспитатель дома семейного типа

Только от Белорусского детского фонда в эти праздничные дни ребятишкам вручены более 1,5 тысячи новогодних подарков, в том числе и тем, кто сейчас находится в больницах.

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