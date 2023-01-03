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Акция "Наши дети" подарила радость воспитанникам дома семейного типа в агрогородке Томашовка

Атмосфера сказки и новогоднего праздника! Самый добрый марафон- "Наши дети" - продолжает шествие по стране. Акции уже больше четверти века, и проходит она под патронажем Президента.

Радость подарили воспитанникам дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района. В семье Иванюк - пятеро мальчиков и девочек. Несмотря на то, что все дети разные и у каждого непростая судьба, они одинаково нуждаются в любви и вере в чудо. А какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? В костюмы волшебников переоделись сотрудники райисполкома и преподнесли ребятам подарки.

Дети в свою очередь старались порадовать гостей талантами: стихи, хорошее настроение и душевные разговоры - встреча подарила всем только положительные эмоции.

Самое главное в моей жизни, чтобы была такая хорошая семья. Спасибо моей маме, что окружает нас заботой и любовью.
Максим Лукьянюк, воспитанник детского дома семейного типа № 2 аг. Томашовка
Ксения Агеева, воспитанница детского дома семейного типа № 2 аг. Томашовка:
Мы стараемся всячески помогать маме. Детей очень много в доме, и нам надо как-то поддержать, помочь, потому что ей одной очень тяжело. Гостям удалось устроить праздник. Мне очень понравилось, как нас поздравляли и Снегурочка, и Дед Мороз - все было на позитиве.
Максим Лукьянюк, воспитанник детского дома семейного типа № 2 аг. Томашовка

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