Акция "Наши дети" подарила радость воспитанникам дома семейного типа в агрогородке Томашовка

Ксения Агеева, воспитанница детского дома семейного типа № 2 аг. Томашовка:

Мы стараемся всячески помогать маме. Детей очень много в доме, и нам надо как-то поддержать, помочь, потому что ей одной очень тяжело. Гостям удалось устроить праздник. Мне очень понравилось, как нас поздравляли и Снегурочка, и Дед Мороз - все было на позитиве.

Максим Лукьянюк, воспитанник детского дома семейного типа № 2 аг. Томашовка